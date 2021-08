Mobile Impfaktionen in Mönchengladbach : Stadt kündigt weitere Impftermine in den Stadtteilen an

Mönchengladbach Für die Zweitimpfungen sind die mobilen Impfteams im August wieder in den Stadtteilen unterwegs. Auch bei Möbel Schaffrath wird wieder geimpft. Veränderungen gibt es derweil beim Impfangebot für Kinder und Jugendliche.

In den vergangenen Wochen waren bereits mehrfach mobile Impfteams in Mönchengladbach unterwegs, um „niedrigschwellige Impfangebote“ ohne Termin zu schaffen. Nun hat die Stadt die Daten für die Zweitimpfungen für weitere Impfaktionen in den Stadtteilen bekanntgegeben: In Odenkirchen ist das mobile Impfteam am Mittwoch, 18. August, von 14 bis 19 Uhr in der Burggrafenhalle (Zur Burgmühle 31) vor Ort; in Bonnenbroich am Donnerstag, 19. August, von 14 bis 19 Uhr am Franz-Balke-Haus (Welfenstraße 10); in Mülfort am Samstag, 21. August, von 14 bis 19 Uhr am Bürgerzentrum Römerbrunnen (Giesenkirchener Straße 245) und in Westend am Sonntag, 22. August, von 14 bis 19 Uhr im Jugendclubhaus Westend (Alexianerstraße 6). Bei den ersten Terminen in den Stadtteilen vom 21. bis 25. Juli waren insgesamt 722 Personen für eine Impfung gekommen.