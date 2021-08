Corona-Krise in Mönchengladbach : Industrie hat Niveau von 2019 noch nicht erreicht

Mönchengladbach Die Industrie hat zwar im Vergleich zu 2020 laut einer Analyse der Industrie- und Handelskammer (IHK) wieder zugelegt. Aber von 2019 sind die meisten Betriebe noch weit entfernt.

Am Mittleren Niederrhein insgesamt lag der Industrieumsatz in den beiden Auswertungsmonaten 13 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. „2020 hatte die Pandemie deutliche Spuren hinterlassen“, erinnert IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Daher vergleicht die IHK die Werte auch mit dem Jahr 2019. „Dabei zeigt sich, dass der derzeitige Industrieumsatz acht Prozent unter dem Wert von 2019 liegt“, so Steinmetz. In Mönchengladbach liegt das Plus der Umsätze in April und Mai dieses Jahres im Vergleich zu 2020 bei 11 Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2019 war der Industrieumsatz aber noch um 16 Prozent niedriger.