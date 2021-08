Corona-Zahlen für Mönchengladbach (2. August 2021) : Inzidenz in Mönchengladbach ist überdurchschnittlich hoch

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt meldet weitere Neuinfektionen. Und auf einer Intensivstation in Mönchengladbach wird wieder ein Covid-19-Patient behandelt.

Der Trend steigender Infektionszahlen in Mönchengladbach setzt sich fort. Am Montagmorgen (Stand: 8 Uhr) meldete das städtische Gesundheitsamt den Nachweis von sieben Neuinfektionen. Damit sind aktuell 116 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. 181 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne (Vortag: 169).