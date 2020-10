Fußball-Kreisliga A : Viele Tore, aber kein Sieger zwischen Viersen und Geistenbeck

Fußball-Kreisliga A Ein Offensivfeuerwerk bot sich bei der Partie zwischen Viersen II und Geistenbeck. Die Gäste zeigten sich dabei vor allem per Standardsituationen gefährlich.

Wenn zwei Tabellennachbarn aus der oberen Tabellenregion aufeinandertreffen, ist in den meisten Fällen Langeweile angesagt – zu ähnlich sind meist die Spielsysteme. Wenn aber zwei Teams gegeneinander spielen, die zuvor als „Spitzenreiter-Killer“ bereits für Aufsehen sorgten, ist ein Spektakel fast garantiert. Und genau so kam es in der Begegnung zwischen dem 1.FC Viersen II und Geistenbeck auch. Endergebnis: 4:4.

Mit Anpfiff begann ein Offensivfeuerwerk in beide Richtungen, unterbrochen nur von einer zwanzigminütigen „Atempause“ vor der Pause. Den Anfang machte Viersens Mahmut Dost, dem der Ball nach einer zu kurzen Abwehr regelrecht auf den Schlappen fiel und der dann zum 1:0 verwandelte (10.). Kurz darauf verschoss Mustafa Sala einen Foulelfmeter gegen Geistenbecker Torwart Matthias Piepenbring (17. Minute). Jordan Asemov machte es wenig später besser und besorgte per Flugeinlage wenige Zentimeter über dem Rasen das 2:0 für Viersen per Kopf. Doch Geistenbeck schlug zurück: Philip Brandner bescherte in der 21. Minute seiner Mannschaft zumindest den 1:2-Anschlusstreffer – per Freistoß.