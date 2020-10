Fußball-Oberliga : Nettetal verliert Punkte und zwei Spieler

Hilden war den Nettetalern oft einen Schritt voraus, hier ist Issak King vor Pascal Schellhammer am Ball. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Fußball-Oberliga Beim 0:5 des Oberligisten Union in Hilden wurden Florian Wolters und Magnus Abels vom Platz gestellt. Die Undiszipliniertheiten ärgerte Trainer Andreas Schwan mehr als die Niederlage am Ende der englischen Woche.

Eine böse 0:5-Niederlage hat der SC Union Nettetal beim VfB 03 Hilden zum Abschluss der englischen Woche kassiert. Union konnte somit die zuvor guten Resultate nicht vergolden. Dem 0:0 beim Cronenberger SC hatten die Nettetaler am Donnerstagabend einen 1:0-Heimerfolg gegen die SpVg Schonnebeck folgen lassen. Nun kam der Rückschlag.

Zuvor kamen die Nettetaler durchaus gut ins Spiel und hatte durch Philipp Spickenbaum (3., 10.) zu Beginn zwei gute Tormöglichkeiten. Auch Nico Drummer (12.) hätte für das 1:0 sorgen können. Doch statt des Führungstreffers gab es kurz vor dem Halbzeitpfiff das 0:1 durch Hildens Pascal Weber (43.). „Wir haben die Hildener durch den Gegentreffer stark gemacht. Dabei hatten wir die besseren Möglichkeiten durchaus auf unserer Seite, haben diese aber in letzter Konsequenz nicht genutzt. Dennoch war weiterhin alles drin für uns“, monierte Schwan.

„Das war ein ganz schwacher Auftritt und darf uns nicht mehr passieren. Bei den Gegentoren waren wir immer einen Schritt zu spät. Wir werden daraus unsere Lehren ziehen und versuchen, es im Pokal gegen Fischeln wieder besser zu machen“, sagte Schwan, der spürbar bedient war nach dem Spiel seines Teams. In der Tabelle belegen die Nettetaler mit zehn Punkten weiter den 15. Rang. In der ersten Niederrheinpokal-Runde geht es für Union am Samstag zum Landesligisten VfR Fischeln. Dann kommen die Sportfreunde Niedewenigern nach Nettetal. Die Sperren wiegen daher schwer, zumal Luca Esposito wegen eines Muskelfaserrisses vorerst fehlt.