Fußball-Bezirksliga : „Schotte“ Hermes für Neuwerk Mann des Tages

Fußball-Bezirksliga Christopher „Schotte“ Hermes beschert Sportfreunde Neuwerk den Sieg im Stadtderby gegen Odenkirchen. In der 2. Halbzeit erzielt er einen Hattrick.

Obwohl Neuwerk gegen Odenkirchen ein Stadtderby ist, war es erst das elfte Aufeinandertreffen seit 2000. Und die Bilanz sprach mit sieben Siegen und einem Unentschieden zunächst für Odenkirchen. Doch dieses Mal behielt Neuwerk mit einem 3:1-Heimerfolg die Oberhand. Die Partie begann jedoch gemächlich: Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe Odenkirchens Torwart Marvin Spinnrath ernsthaft geprüft wurde. Nach einer halben Stunde Spielzeit hätte Christopher „Schotte“ Hermes fast die Führung erzielt, kam aber einen halben Schritt zu spät. Den ersten Treffer erzielte dann Oliver Schoepp, der mit einem Schuss in der 45. Minute die Gäste in Führung brachte.

Offensichtlich fand das Trainerteam in Neuwerk, Michele Fasanelli und Michael Haag, in der Pausenansprache die richtigen Worte, denn nach dem Seitenwechsel agierten die Sportfreunde wesentlich aggressiver in der Arbeit gegen den Ball. Der fällige Ausgleich fiel dann in der 61. Minute durch Hermes, der von Janik Richter bedient wurde und unter Spinnrath hinweg einnetzte. Knapp zehn Minuten später markierte Hermes dann seinen zweiten Treffer: Özgür Sezgin suchte aus über 20 Metern den Abschluss, Spinnrath ließ den Schuss nach vorne abklatschen – und Hermes musste nur noch einschieben. In der 72. Minute machte „Schotte“ dann seinen Hattrick perfekt: Eine Einzelaktion brachte das 3:1.