Corona-Zahlen für Mönchengladbach (3. August 2021) : Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht rückläufig

In Mönchengladbach befinden sich aktuell 195 Personen in Quarantäne. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt meldet wenige Neuinfektionen. Dadurch fällt der Inzidenzwert wieder ab. Der zuletzt intensivmedizinisch behandelte Covid-19-Patient liegt nicht mehr auf einer Mönchengladbacher Intensivstation.

Es ist ein Hin und Her – bei den Corona-Regeln und bei der Inzidenz. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach in den vergangenen Tagen kontinuierlich anstieg, ist sie am Dienstag wieder leicht rückläufig. Das Robert-Koch-Institut beziffert den Wert auf 25,7. Am Vortag lag er noch bei 28,0. Zum Vergleich: Der landesweite Durchschnitt liegt aktuell bei 25,4.