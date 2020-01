Ehefrau des Ex-Ministerpräsidenten Franz Meyers : Wilma Meyers (102) ist tot

Mönchengladbach Die Frau, die viele Jahre an der Seite des ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten Franz Meyers stand, ist gestorben – kurz vor ihrem 103. Geburtstag.

(RP) Sich ins Rampenlicht zu drängen und Prominenz zu beanspruchen, war ihre Sache nicht. Und so hat sie über ihren Ehemann, den ehemaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, auch einmal gesagt: Sie habe 1985 nicht den früheren nordrhein-westfälischen Innenminister oder Ministerpräsidenten Franz Meyers (1958 bis 1966) geheiratet, sondern den Menschen. Meyers ist am 27. Januar 2002 im Alter von 93 Jahren gestorben. Nun ist auch die Frau, die viele Jahre an der Seite des prominenten Mönchengladbachers stand, tot: Kurz vor ihrem 103. Geburtstag ist Wilma Meyers jetzt gestorben.

Ihr Ehemann sei ein geselliger und leutseliger Mensch gewesen, aber auch sehr nachdenklich, ernsthaft und tief religiös, beschrieb Wilma Meyers den Mönchengladbacher Ehrenbürger, ehemaligen Oberbürgermeister und CDU-Politiker vor einigen Jahren im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Andenken an diesen Menschen hat sie offenbar liebevoll gepflegt. Als das Museum Schloss Rheydt Franz Meyers 2009 in einer Ausstellung würdigte, hatte sie eine Woche lang daheim nach Erinnerungsstücken gesucht und konnte eine ganze Reihe von Exponaten für die Schau zur Verfügung stellen: Sie hatte nicht nur Fotos des Politikers aufbewahrt, sondern auch Hornbrillen und seinen Spazierstock.

Menschen, die Wilma Meyers begegnet sind, waren beeindruckt von der Hochbetagten. Sie habe „liebe, gütige Augen“, berichteten sie. Dazu passt auch, worum die Angehörigen in ihrer Todesanzeige gebeten haben. Im Sinne der Verstorbenen sollten Trauernde statt Blumen oder Kränzen für einen sozialen Zweck spenden, nämlich an das Kinder- und Jugenddorf Bethanien in Schwalmtal. Bestattet wird Wilma Meyers am Dienstag in Mönchengladbach.