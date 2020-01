„4 Times Baroque“ im Meisterkonzert : „Barock-Boygroup“ im Meisterkonzert

Mönchengladbach Es war gewissermaßen eine „Barock-Boygroup“, die im gut besuchten Meisterkonzert die Sympathien der Zuhörer gewann. Rund 25 Jahre im Schnitt sind die Mitglieder von „4 Times Baroque“ alt, und sie spielen wie die Alten, was ihre Sicherheit betrifft.

In der Kaiser-Friedrich-Halle widmeten sie sich vor allem dem italienischen Barock, also Komponisten wie Corelli, Merula, Sammartini und Vivaldi. „Caught in Italian Virtuosity“ hieß das Motto. Dabei war mit „caught“ natürlich nicht gefangen im Sinne von eingesperrt und beengt gemeint, sondern von fesselnd. Und da um 1700 herum die italienische Musik in Europa allgemein als Vorbild diente, war es nur konsequent, auch deutsche Komponisten wie Händel und den nur wenig bekannten Hamburger Pierre Prowo mit ins Programm zu nehmen.