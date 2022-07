Radevormwalder feiert seltenes Jubiläum : Marschmusik zum 100. Geburtstag

Jubilar Günter Papendick mit einem Teil der Gratulanten, darunter (v.l.) Tochter Heide Berkemann, stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Augst-Hedderich, stellvertretender Landrat Friedrich Wilke, Sohn Ralf Papendick und Schwiegersohn Christoph Breucker. Foto: Heike Karsten

Radevormwald Günter Papendick feierte am Samstag seinen Festtag im Kreise der Familie. Das Feuerwehrorchester gratulierte mit einem Ständchen.

Aus dem Garten des Seniorenwohnzentrums an der Uelfestraße erklingt am Samstagvormittag fröhliche Blasmusik. Eine Abordnung des Radevormwalder Feuerwehrorchesters hat sich dort zu einem Geburtstagsständchen eingefunden. Der musikalische Gruß geht an Günter Papendick, der an diesem Tag seinen 100. Geburtstag feiern kann. Zum Gratulieren sind seine drei Kinder und der Schwiegersohn gekommen. Ebenso gratuliert die stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Augst-Hedderich im Namen der Stadt. Auch Prof. Dr. Friedrich Wilke, stellvertretender Landrat, übermittelt herzliche Geburtstagsgrüße: „Ich überbringe Ihnen die Glückwünsche von fast 300.000 Einwohnern des Oberbergischen Kreises.“

Der Jubilar nimmt die vielen Glückwünsche gelassen entgegen. Von Aufregung oder einer schlaflosen Nacht keine Spur. „Man hat so viel durchgemacht, da kann einen nichts mehr aufregen“, sagt Günter Papendick und schmunzelt. Geboren wurde der Jubilar am 16. Juli 1922 im Radevormwalder Ortsteil Neuenhammer, seine Heimat ist Bergerhof. „Ich bin echter Herbecker“, betonte der 100-Jährige. In die Innenstadt hätte es ihn nur sehr selten gezogen. „Ich war früher viel auf dem Uelfesportplatz, habe Handball gespielt und war Vorturner im Schalksmühler Turnverein“, erinnert er sich an seine sportlichen Jahre. Komplett miterlebt hat Günter Papendick den Zweiten Weltkrieg, bei dem er in französische Gefangenschaft geriet. „Es war die härteste Zeit meines Lebens – mein Gewicht ging von 90 auf nur noch 60 Kilogramm runter“, weiß er noch zu berichten. Mit einem heißgeriebenen Fieberthermometer hatte er sich damals ins Feldlazarett gemogelt, wo er von den Amerikanern befreit und nach Texas geschickt wurde. „Dort habe ich Baumwolle gepflückt und Englisch gelernt“, erzählt Günter Papendick. Auch in England sei er für ein Jahr gewesen. Die erworbenen Sprachkenntnisse waren ihm später in seinem Beruf als Exportkaufmann sehr nützlich.

Info Orchester der Feuerwehr probt wieder Auftritt Für das Feuerwehrorchester war das Ständchen im Seniorenheim nicht nur ein besonderer Anlass, sondern auch der erste öffentliche Auftritt seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Viel Applaus erhielten die Musiker von den Geburtstagsgästen und den Bewohnern an den offenen Fenstern. Wettbewerb Das Radevormwalder Feuerwehrorchester bereitet sich derzeit auf eine Teilnahme an den Bundeswertungsspielen des Deutschen Feuerwehrverbandes im September vor.

Die Lehre absolvierte er zunächst im Bismarckwerk in Bergerhof, später arbeite er für das Elektroinstallationsunternehmen Berker in Schalksmühle. Mit Ehefrau Erika (geborene Häcker) aus Radevormwald-Wilhelmstal war Günter Papendick mehr als 65 Jahre verheiratet. Drei Kinder, fünf Enkel und vier Urenkel sind aus der Ehe entstanden. Sohn Ralf Papendick, Polizeibeamter aus Schalksmühle, und Tochter Heide Berkemann, Lehrerin aus Herdecke an der Ruhr, sind bereits im Ruhestand. Tochter Sabine Papendick, Leiterin im Vertrieb bei den Remscheider Stadtwerken (EWR), wurde als Nachzüglerin 1968 geboren. „Ich habe meine Eltern jung gehalten“, sagt sie und lacht. Vor drei Jahren starb Papendicks Ehefrau im Alter von 95 Jahren. Aus eigener Entscheidung heraus hatte das Paar sein Haus in Bergerhof verkauft und war zunächst in die Anlage für betreutes Wohnen an der Muskatorstraße gezogen, vor etwa acht Jahren dann in das Haus Wiesengrund des Seniorenwohnzentrums an der Uelfestraße. Hier fühlt sich der 100-Jährige wohl. „Es herrscht immer gute Stimmung im Haus“, ist auch Heide Berkemann froh. Ihren Vater beschreibt sie als Genießer. Beim gemeinsamen wöchentlichen Eisdielenbesuch würde er immer drei Kugeln Eis, einen Cappuccino und einen Grappa bestellen. „Mein Vater ist ein sehr zufriedener Mensch, der aus jeder Lage das Beste macht. Vielleicht ist das das Geheimnis für ein langes Leben“, vermutet sie.

Die gesundheitlichen Einschränkungen, die das Alter mit sich bringt, nimmt Papendick mit Gelassenheit. „Mit dem Laufen und Sehen klappt es nicht mehr so gut - auf einem Auge bin ich blind“, berichtet der Jubilar. Wenn ein Gratulant etwas lauter mit ihm sprechen will, winkt der 100-Jährige ab: „Mit dem Hören klappt es noch.“ Erst vor vier Jahren hat Papendick eine neue Hüfte bekommen. „Er musste noch etwas durchhalten, sonst hätte sich das nicht gelohnt“, witzelt Schwiegersohn Christoph Breucker.