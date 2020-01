Kolumne Mensch Gladbach : Bitte jetzt eingreifen!

Meinung Mönchengladbach Brutale Jugendbanden, wilde Müllhalden, Leerstände – mancherorts ballt sich in unserer schönen Stadt Unschönes zusammen. Da helfen nur: Kontrolle und Konsequenz.

Es gibt in der Soziologie den Begriff der Broken-Windows-Theorie. Sie besagt in etwa, dass Anzeichen von Verwahrlosung in einer Stadt den Boden bereiten können, dass es weiter bergab geht. Die zerbrochenen Fenster (broken windows) sind dabei das Symbol für den Start einer solchen Entwicklung. Dahinter steht die statistisch unterfütterte Erfahrung, dass die Menschen umso enthemmter eine Ordnung missachten, je ausgeprägter die Unordnung bereits ist. Auch Kriminalität findet der Theorie zufolge in solchen Gebieten einen fruchtbaren Boden. Man muss den Anfängen wehren, so die Wissenschaft, und schon erste Anzeichen der Verwahrlosung umgehend beseitigen.