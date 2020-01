Squash : So schwer ist es, sich in der Squash-Bundesliga zu behaupten

Squash Trotz des wohl kleinsten Etats hält sich der Rheydter Sportclub RSB im deutschen Oberhaus. Das liegt auch an einem besonderen Squash-Talent im Kader der Rheydter.

Von Paul Offermanns

Es ist so etwas wie das Duell David gegen Goliath, wenn der Sportclub RSB am Samtag (14 Uhr) in der Bundesliga im Rheydter elan Vital den SC Turnhalle Niederrhein aus Krefeld empfängt. Denn während die Gäste aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz stehen und finanziell aus dem Vollen schöpfen können, müssen die Rheydter seit ihrem Aufstieg ums Überleben kämpfen.

Das RSB-Talent Jan Wipperfürth in Aktion. Foto: Christian Fritz

„Wir als kleiner Squashclub arbeiten ohne Fremdfinanzierung aktuell mit dem wohl kleinsten Budget der Bundesliga“, sagt RSB-Vorsitzender Paul-Ludger Schmitz. „Wir sind in Deutschland eine Nischensportart. Vor allem leidet sie darunter, dass es für uns keine öffentlichen Squashanlagen gibt und eine finanzielle Förderung für den nicht-olympischen Sport so gut wie überhaupt nicht existiert“, klagt er. „So müssen die zumeist kleinen Squash-Vereine in kommerziellen Anlagen unterkommen – was ohne ein Entgegenkommen der Anlagenbetreiber nicht funktioniert.“ Dennoch kann sich ein Talent wie der Gladbacher Jan Wipperfürth auch beim RSB gut entwickeln, denn der Verein tut alles dafür, um den Younster optimal zu fördern.

Im internationalen Vergleich können seit Jahren nur Paderborn und Worms mitspielen, hinter denen potenzielle Sponsoren wie beispielsweise die Nixdorf Stiftung stehen und die professionelle Strukturen besitzen, wohingegen der Squashsport in den anderen Vereinen aber auch im Verband auf amateurhaften Strukturen basiert. „Dass in der Squash-Bundesliga dennoch Sport auf Weltklasse-Niveau gespielt wird, das liegt an den ausländischen Spitzenspielern, die in der Bundesliga ein willkommenes Zubrot verdienen können“, erzählt Schmitz. Top-Spieler wie der Franzose Mathieu Castagnet, mit der Weltranglistenposition vier, oder Baptiste Masotti, ebenfalls für den kommenden Gegner aus Krefeld am Start, sind absolute Ausnahmekönner. Damit aber nicht nur Ausländer zum Einsatz kommen, gibt es die Regel, dass jede Mannschaft pro Spieltag mindestens zwei Deutsche einsetzen muss. Die beiden Spitzenpositionen sind meist mit ausländischen Topspielern besetzt, wobei davon nur einer aus den Top 100 der Weltrangliste kommen darf.

Rheydts Top-Spieler in dieser Saison ist der Belgier Joeri Hapers, aktuelle Nummer 143 der Weltrangliste und überhaupt der einzige aktuelle Weltranglistenspieler im Team. „Er spielt wie alle anderen bei uns für eine Aufwandsentschädigung, die sich auf Fahrkostenerstattung und Zeit des Einsatzes bezieht“, betont Schmitz. „Dass wir als aktueller Tabellenfünfter dennoch gut in der Bundesliga mithalten können, liegt wohl daran, dass wir mit Jan Wipperfürth das derzeit größte Talent in Deutschland in unseren Reihen haben.“