Futsal und Fußball : Am Wochenende im Doppel-Einsatz

Futsal Spieler, die Fußball und Futsal spielen, sind keine Seltenheit mehr. Und zumindest in den unterklassigen Ligen gehen viele Fußballvereine entspannt damit um.

Matthias Bongartz spielt Sven Heese an und erhält postwendend den Ball zurück. Was vor ein paar Jahren auf dem Platz von Viktoria Rheydt passierte, findet seine Fortsetzung in der Halle. Aber nicht beim Hallenfußball, sondern beim Futsal. Beide waren Teamkollegen beim A-Ligisten aus Pongs und spielen weiterhin gemeinsam mit dem sprungreduzierten und kleineren Futsal-Ball im Trikot von Furious Futsal 07 MG, das am Samstag in Moers in den zweiten Saisonteil startet. Aber geht das überhaupt, zwei Sportarten parallel auszuüben?