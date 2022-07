Seine Begleitung war stark dehydriert : 57 Jahre alter Obdachloser tot am Kölner Bahnhof aufgefunden

Der Obdachlose wurde am Kölner Hauptbahnhof tot aufgefunden. Die Todesursache ist noch unklar (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Köln Ein 57 Jahre alter wohnungsloser Mann ist am Dienstag von Passanten tot am Kölner Bahnhof vor einer Bäckerei gefunden worden. Er war in Begleitung eines ebenfalls obdachlosen Mannes, der stark dehydriert war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Woran der Man gestorben ist, können wir noch nicht sagen“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Der 57-Jährige sei in Begleitung eines ebenfalls obdachlosen Mannes (44) gewesen, der stark dehydriert war. Er sei medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht worden, so der Sprecher.

(bsch/dpa)