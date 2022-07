Nachruf : Handball-Ikone Fritz Brauweiler vom TV Oppum ist tot

Das Oppumer Endspielteam: der Fünfte von rechts ist Fritz Brauweiler. Foto: tv oppum

Krefeld Er hat die Hochzeit des Handballs in Krefeld in den 1960-er Jahren maßgeblich mitgestaltet: Fritz Brauweiler war Abwehrchef beim TV Oppum und später Wirt der Sportsklause.

Das alte Rheinstadion in Düsseldorf ist Geschichte; Meisterschaften im Feldhandball sind abgeschafft, und jetzt ist mit Fritz Brauweiler einer der großen Krefelder Helden dieser Sportart gestorben. Im Finale um die Deutsche Meisterschaft 1968 vor 26.000 Zuschauern in der Landeshauptstadt gegen die SG Leutershausen warf er ein Tor. Das war für ihn aber nebensächlich, denn seine Stärken lagen in der Deckung. So baute der TV Oppum seinerzeit auf die Fähigkeiten seines Abwehrchefs als Fundament für zwei Meisterschaften 1966 und 1968.

Am 2. Juli ist Fritz Brauweiler im Alter von 81 Jahren gestorben. Vielen Krefeldern ist er auch als Wirt der Sportsklause an der Glockenspitz bekannt, die er 40 Jahre lang gemeinsam mit seiner Ehefrau Irene betrieben hatte. „Er war ein echter Oppumer Jung“, berichtet sie. „Dort geboren gehörte seine Liebe früh dem Handballsport“, blickt die Witwe auf eine mehr als 60-jährige Ehe zurück. Brauweiler, der nach langer schwerer Krankheit aber doch plötzlich verstarb, hinterlässt auch zwei Söhne, von denen einer in Kanada lebt.