Monty Norman wurde 94 Jahre alt : Der Komponist der James-Bond-Melodie ist tot

London Die Titel-Melodie der James-Bond-Filme kennen wohl Milliarden Menschen. Jetzt ist der Erfinder des dramatischen und doch eingängigen Themas im Alter von 94 Jahren gestorben.

Der britische Sänger, Texter und Filmkomponist Monty Norman, der die berühmte Titelmelodie für die James-Bond-Filme geschrieben hat, ist tot. Das wurde auf der offiziellen Website des Musikers bekannt gegeben. Norman sei am Montag nach kurzer Krankheit gestorben, hieß es dort. Auch der Sender BBC berichtete unter Berufung auf Normans Familie. Monty Norman wurde 94 Jahre alt.

Weil die Bond-Produzenten mit Normans Arrangement damals nicht ganz zufrieden waren, beauftragten sie den Komponisten John Barry, das Thema noch einmal neu zu arrangieren. Diese Version wurde weltberühmt und war in abgewandelter Form in jedem offiziellen James-Bond-Film zu hören, zuletzt in „Keine Zeit zu sterben“.