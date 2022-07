Gewaltdelikt in Mönchengladbacher Altstadt : Gruppe greift Obdachlosen an und raubt ihn aus

Gruppe greift Obdachlosen an und raubt ihn aus

Gewaltdelikt in Mönchengladbacher Altstadt

Mönchengladbach Vier Personen sollen in der Altstadt auf den 37-Jährigen eingeschlagen und ihn getreten haben. Einer entriss dem Mann eine Bauchtasche. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Im Bereich der Gladbacher Altstadt haben vier unbekannte Personen einen 37-jährigen Obdachlosen ausgeraubt und ihm dabei mehrere erhebliche Verletzungen zugefügt. Das meldete die Polizei Mönchengladbach am Mittwoch.

Die Tat hat sich demnach in der Nacht zu Sonntag, 2. Juli, ereignet. Die Polizei erfuhr allerdings erst am Dienstagnachmittag davon – als sich ein Beamter während seiner Streifentätigkeit im Bürgergespräch mit dem Mann, der aktuell obdachlos ist, befand. Dabei hat der 37-Jährige von dem Vorfall berichtet, bei dem er schwer verletzt wurde.

Den Angaben des Mannes zufolge war er am Sonntag gegen 3 Uhr zusammen mit seinem Hund unterwegs und ging aus der Altstadt in Richtung Marktstieg. Dabei wurde er von vier entgegenkommenden Personen umzingelt. Unter Androhung von Gewalt forderte die Gruppe Geld von dem 37-Jährigen. Als dieser erklärte, keines zu besitzen, schlugen und traten die vier Personen gemeinschaftlich auf ihn ein. Einer der Männer entriss dem 37-Jährigen eine Bauchtasche. Auf das laute Bellen des Hundes hin flüchteten die Angreifer in Richtung Kaiserstraße.