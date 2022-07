Straßenraub in Mönchengladbach : 42-Jähriger wird von vier Personen angegriffen und ausgeraubt

Straßenraub in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Angreifer sollen dem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen haben und ihm neben dem Handy auch Geld und Dokumente geraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 42-jähriger Mann ist am vergangenen Donnerstag in Mönchengladbach angegriffen und ausgeraubt worden. Das meldet die Polizei erst am Montag, 4. Juli.