Ungewöhnlicher Diebstahl in Mönchengladbach : Diebe stehlen Film-Equipment aus altem Polizeipräsidium

Ungewöhnlicher Diebstahl in Mönchengladbach

Wie sich die Diebe Zutritt zu dem alten Polizeipräsidium in Mönchengladbach verschafften, ist noch unklar. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Utensilien einer Produktionsfirma waren in dem verlassenen Gebäude kurzzeitig gelagert worden. Sie verschwanden wahrscheinlich am Wochenende.

Aus dem Gebäude des ehemaligen Polizeipräsidiums an der Theodor-Heuss-Straße ist kurzzeitig gelagertes Equipment einer Film-Produktionsfirma gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Wie sich die Täter Zugang verschafften, sei noch nicht abschließend geklärt, sagte eine Polizeisprecherin. Fest steht, dass aus zwei Gebäudeteilen diverses Werkzeug und Filmutensilien verschwanden. Darüber hinaus nahmen die Diebe ein Tablet als Beute mit. Dies konnte geortet werden, und wurde später an der Bushaltestelle „Tackhütte“ gefunden.