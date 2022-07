In der Nähe der A 44 bei Mönchengladbach unterwegs : Ausgebüxtes Känguru mutmaßlich erschossen

Mönchengladbach Ein Känguru sorgte am Mittwochmorgen für einen Polizeieinsatz. Das Tier war ausgebüxt und an der A 44 bei Mönchengladbach gesehen worden. Mittlerweile soll das Tier erschossen worden sein.

Ein Känguru hat am Mittwochmorgen in der Nähe von Mönchengladbach-Odenkirchen an der A44 einen Polizeieinsatz ausgelöst. Autofahrer hatten das Tier gegen 4.15 Uhr an einer Auffahrt gemeldet, so die Polizei Düsseldorf.