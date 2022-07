Kriminalität in Mönchengladbach : Jugendbande raubt 13-Jährigen am Sonnenhausplatz aus

Mönchengladbach Nach einem erneuten Raubdelikt in der Mönchengladbacher Innenstadt unter Jugendlichen sucht die Polizei nun Zeugen. Ein jugendliches Trio nahm einem 13-Jährigen Geld ab.

Seit Monaten fällt eine polizeibekannte Jugendbande in der Gladbacher Innenstadt immer wieder mit Raubdelikten auf. Opfer sind vor allem andere Jugendliche. Immer wieder werden Anführer erwischt und kommen auch in Untersuchungshaft. Zuletzt wurde am vergangenen Donnerstag ein 15-Jähriger festgenommen, gegen den wegen zahlreicher Straftaten ein Untersuchungshaftbefehl besteht. Am Freitag wurde der 15-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl allerdings unter der Auflage außer Vollzug, dass sich der Junge in eine auswärtige jugendpädagogische Einrichtung begibt und sich dort gut führt. Die Aufnahme in die Einrichtung erfolgte unmittelbar nach dem Vorführtermin. Falls der Jugendliche gegen die Auflage verstößt, kann der Haftbefehl wieder in Vollzug gesetzt werden.