Wilde Fahrt unter Alkoholeinfluss in Eicken : Zwei Stürze und ein Unfall bei E-Scooter-Fahrt

Wilde Fahrt unter Alkoholeinfluss in Eicken

Mit einem E-Scooter war ein alkoholisierter Mann in Eicken unterwegs (Symbolfoto). Foto: dpa/Federico Gambarini

Eicken Eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss ist nicht die einzige Folge einer E-Scooter-Fahrt für einen 45-Jährigen.

Zwei Passanten wollten ihn am Samstag, 2. Juli, in Eicken nach einem Sturz mit seinem Gefährt helfen. Als sie merkten, dass er alkoholisiert war, versuchten sie, ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Erfolglos: Wenige Meter später fuhr er gegen ein geparktes Auto und stürzte zum zweiten Mal.