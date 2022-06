Öffentlichkeitsfahndung in Mönchengladbach : Wer hat Lena-Sofie (13) gesehen?

Öffentlichkeitsfahndung in Mönchengladbach

Mönchengladbach In Mönchengladbach werden aktuell vier Mädchen im Teenageralter gesucht, die ihre Unterbringungsorte in der Stadt verließen und nicht mehr zurückkehrten.

Die Polizei sucht nach der 13-jährigen Lena-Sofie K. und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Lena-Sofie kehrte laut Polizeibericht am Samstag, 18. Juni, nicht zu ihrem derzeitigen Unterbringungsort in Mönchengladbach zurück und gilt seitdem als vermisst.

Wie die Polizei mitteilte, blieben bisherige Ermittlungen und Suchmaßnahmen erfolglos. Sie fragt nun: Wer hat das Mädchen gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 290.

Lena-Sofie ist das vierte Mädchen, das derzeit in Mönchengladbach als vermisst gilt. Bereits seit dem 22. Mai wird die 13-jährige Soey W. gesucht. Auch sie war in Mönchengladbach untergebracht, auch sie war dorthin nicht zurückgekehrt. Es gibt Hinweise, dass sich Soey W. im Raum Krefeld aufhalten könnte. Sie ist 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank, hat dunkelblonde schulterlange Haare und trug zuletzt blaue weite Hose mit Löchern, ein rotes Hemd, ein braunes Top und Nike-Schuhe.

Seit dem 12. März wird die 14-jährige Clara W. vermisst. Sie war schon mehrfach nicht zu ihrer Mönchengladbacher Unterkunft zurückgekehrt. Aus Videos, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, geht hervor, dass sie zwischendurch bei einer Freundin in Kerpen-Horrem aufhielt. Gefunden wurde das Mädchen mit roten Haaren noch nicht.

Die 14-jährige Naia K. verließ am 3. Dezember ihren Unterbringungsort in Mönchengladbach und gilt seitdem als vermisst. Auch in ihrem Fall blieben bisherige Ermittlungen und Suchmaßnahmen erfolglos. Es gibt Hinweise, dass sich die vermisste Person im Raum Trier aufhalten könnte.