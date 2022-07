Vorfall im Hansa Centrum : Obdachloser Mann wird mit Bierflasche verletzt

Krefeld Vier junge Leute haben den 42-jährigen Mann geweckt, als er am Sonntagabend im Einkaufszentrum schlief. Dann wurde es handgreiflich. Für den Obdachlosen endete der Abend im Krankenhaus.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag gegen 21 Uhr. Ein 42-jähriger Obdachloser, der sich im Hansa Centrum zum Schlafen hingelegt hatte, wurde von zwei Männern und zwei Frauen geweckt. Er habe die Gruppe aufgefordert, ihn in Frieden zu lassen und einen der beiden Männer geschubst. Daraufhin habe der andere Mann mit seiner Bierflasche zum Schlag ausgeholt und den 42-Jährigen am Kopf verletzt. Alle vier flüchteten in Richtung Gladbacher Straße. Der Obdachlose kam wenig später leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Gruppe beschreibt er so: Alle vier Personen sind 17 bis 19 Jahre alt. Der Mann mit der Bierflasche ist circa 1,60 Meter groß, hat braune kurze Haare mit Geheimratsecken und trug ein langärmliges T-Shirt. Sein Begleiter ist circa 1,80 Meter groß, hat eine schiefe Nase, lockiges Haar und trug ein grünes T-Shirt. Hinweise unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de