Prozessbeginn in Köln : Mutter und Sohn tot im Rhein – 25-Jähriger vor Gericht

Köln Im November 2021 werden zwei Leichen im Rhein bei Köln gefunden - erst von einer Frau, dann von ihrem Sohn. Nun kommt es am Landgericht zu einem Mordprozess. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, getötet zu haben, um seine Vaterschaft zu verheimlichen.

Rund acht Monate nach dem Fund einer Frauen- und einer Kinderleiche im Rhein beginnt am Mittwoch (9.15 Uhr) in Köln ein Mordprozess gegen einen 25-Jährigen. Dem Mann wird nach Gerichtsangaben vorgeworfen, eine 24-Jährige und ihren vier Jahre alten Sohn - dessen Vater er war - auf einem Feldweg in der Nähe eines Kölner Hafens erstochen zu haben. Anschließend habe er die Leichen in den Rhein geworfen. Laut Anklageschrift habe er mit der Tat verhindern wollen, dass seine Familie von dem Kind erfährt, so das Gericht.