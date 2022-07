Hitzewelle und Trockenheit : Überwachungsflüge im Regierungsbezirk Köln wegen Waldbrandgefahr

Köln/Detmold Im Kölner Regierungsbezirk werden die Wälder nun aus der Luft auf mögliche Brände hin kontrolliert. Die Bezirksregierung Köln habe einen Waldbrand-Überwachungsflug organisiert sowie eine Flugroute koordiniert. Das teilte die Behörde am Dienstag mit.

Auch in Ostwestfalen-Lippe waren am Dienstag und Mittwoch Flüge geplant, wie die Bezirksregierung Detmold am Montag mitgeteilt hatte. In NRW gilt stellenweise die höchste Stufe 5 für eine „sehr hohe“ Waldbrandgefahr. Die übrigen Regionen in Nordrhein-Westfalen wurden als Stufe 4 klassifiziert - dort wurde also eine „hohe“ Gefahr gesehen.