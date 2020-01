Mönchengladbacher Schülerin stirbt in London : Nach Tod einer 13-Jährigen auf Klassenfahrt - Staatsanwaltschaft wartet auf medizinisches Gutachten

Mönchengladbach Der Vater konnte das Mädchen noch auf Intensivstation in einer Londoner Klinik besuchen. Kurz darauf starb das Kind. Eine Expertise soll nun medizinische Fragen klären.

Bei flüchtigem Hinsehen mag Kay Schierwagen gefasst wirken. Doch wenn der 44-Jährige über seine Tochter spricht, ist kaum zu übersehen, dass es in ihm rumort. „Ich kann nicht abschalten, in Gedanken bin ich jeden Tag bei ihr“, sagt er. Zeit, Gedanken nachzuhängen, hat der in Duisburg lebende Lkw-Fahrer auf langen Touren mehr als genug. Dass seine in Mönchengladbach lebende Tochter im Sommer 2019 während einer Klassenfahrt in London starb, ist umso schwerer zu verkraften, als es unter Umständen geschah, die seit Monaten die Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft beschäftigen. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt sie gegen vier Lehrer, die die Klassenfahrt begleiteten. Es geht um den Vorwurf, dem an Diabetes Typ 1 leidenden Mädchen sei es in London gesundheitlich sehr schlecht gegangen. Lehrer seien von Schülern darauf hingewiesen worden, sie hätten sich jedoch nicht ausreichend um das Mädchen gekümmert und viel zu spät ärztliche Hilfe gerufen. So stellt es sich jedenfalls für Kay Schierwagen und seinen Anwalt Klaus Voßmeyer dar. Die Schule sei informiert gewesen, dass das Mädchen Diabetikerin gewesen sei, sagt Voßmeyer.