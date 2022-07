Finanzen in Mönchengladbach : Steuerplus beschert der Stadt hohe Mehreinnahmen

Finanzen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Vor allem die Unternehmen, die Gewerbesteuer zahlen, haben deutlich mehr an die Stadtkasse abgeführt als erwartet. Das senkt die Schuldenlast. Ob das aber so weitergeht, ist fraglich.

Die Mönchengladbacher Stadtkasse hat im vergangenen Jahr besonders viele Steuern eingenommen. Und deshalb ist auch das Jahresergebnis unterm Strich trotz der Corona-Pandemie besonders gut ausgefallen. Im städtischen Haushalt blieb 2021 ein Plus von 26,3 Millionen Euro, wobei die coronabedingten Belastungen in Höhe von 42,8 Millionen Euro ausgeklammert werden dürfen – unterm Strich liegt der Überschuss rechnerisch also sogar bei knapp 69,1 Millionen und ist damit um rund 68 Millionen Euro besser ausgefallen als geplant. Das geht aus der Jahresrechnung hervor, die Kämmerer Michael Heck vorlegte und die der Stadtrat einstimmig annahm.