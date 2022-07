Veranstaltung in Mönchengladbach : Oldtimer-Zweirad-Treffen am Hugo Junkers Hangar

Mönchengladbach Freunde von alten Fahrrädern, Rennrädern, Mofas, Mopeds, Rollern und Motorrädern sollten sich diesen Termin merken. In diesem Jahr gibt es die Veranstaltung nur einmal.

Aufgrund der großen Nachfrage soll am kommenden Sonntag, 17. Juli, wieder das beliebte „Oldtimer Zweirad Drive In“ im und am Hugo Junkers Hangar am Flughafen Mönchengladbach stattfinden. Aus terminlichen und organisatorischen Gründen könne diese Veranstaltung in diesem Jahr aber nur einmal erfolgen. Bei dieser Ausstellung stehen historische Fahrräder, Rennräder, Mofas, Mopeds, Roller und Motorräder im Mittelpunkt des Interesses. Und wie gewohnt besteht die Möglichkeit, der legendären „Tante Ju“ ganz nah zu sein.