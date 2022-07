Mönchengladbacher Politiker : Trauer um Hans Segschneider

Hans Segschneider kurz vor seinem 100. Geburtstag im vergangenen Jahr. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Der Rat des ehemaligen Bürgermeisters und Ehrenvorsitzenden der FDP war auch im Alter von 100 Jahren noch gefragt. In seinen Memoiren blickte er zurück auf ein schönes Leben.

Es war im Dezember des vergangenen Jahres, als Hans Segschneider seine Memoiren veröffentlichte. Das Buch trägt den Titel „Mein langes Leben“ – persönliche wie stadthistorische Erinnerungen, niedergeschrieben auf 215 Seiten, erschienen rechtzeitig zu seinem 100. Geburtstag. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte Segschneider aus diesem Anlass rückblickend auf sein Jahrhundert zufrieden: „Das ist das Schöne in meinem Alter. Ich sitze manchmal in meinem Sessel und denke an mein Leben und kann sagen: Ich habe ein schönes Leben gehabt.“ Dieses Leben, das eng mit der jüngeren Stadtgeschichte verbunden ist, ist am vergangenen Freitag, 8. Juli, zu Ende gegangen.

Segschneider war Volksschullehrer, zunächst in Odenkirchen, später an der Evangelischen Grundschule Pahlkestraße, dort auch fast zwei Jahrzehnte ihr Rektor. Die Schule erprobte damals neue Richtlinien für das Land und setzte sich besonders für die Integration türkischer Kinder ein. Und Segschneider setzte sich von Beginn an auch in seiner Freizeit für die Schüler ein. Er besuchte die Kinder zu Hause, schaute wie das häusliche Umfeld war.

Außenminister Hans Dietrich Genscher wird 1989 von Karl-Heinz Laermann, Ruth Witteler Koch und Hans Segschneider begrüßt. Foto: Udo Dewies

Die Möglichkeit, sich auf politischer Ebene für die Belange der Schulen, des Sports oder soziale Aufgaben einbringen zu können, veranlassten Segschneider, 1956 mit dem Eintritt in die FDP seine politische Karriere zu starten. Damals bei den Rheydter Liberalen als sachkundiger Bürger. Für die FDP entschied er sich, um „weltanschaulich ungebunden“ zu sein, wie er mit Nachdruck sagte. Dieser Freiheitsgedanke spielte für Segschneider, dessen Jugend durch das NS-Regime und damit von Krieg, Gleichschaltung und Diktatur geprägt war, immer eine große Rolle.

Segschneider machte sich zunächst in den Ausschüssen einen Namen. Von 1960 bis 1994 war er Mitglied des Rates, zunächst von Rheydt und dann in der wiedervereinigten Stadt Mönchengladbach. 1967 wurde er zum Kreisparteivorsitzenden gewählt – und blieb es Jahrzehnte. Zehn Jahre war er überdies Bürgermeister der Stadt Mönchengladbach.

Er erinnerte sich: Im Oktober 1984 erhielt Segschneider bei einem Besuch der englischen Partnerstadt North Tyneside ein Telegramm. „Man beorderte mich nach Hause. Ich sollte neben Günther Waldhausen Bürgermeister unter Oberbürgermeister Heinz Feldhege werden.“ Am 1. Oktober 1989 wurde er abermals zum Bürgermeister gewählt.

Wenig später fiel die Mauer, die BRD und DDR trennte, es folgte die Wiedervereinigung Deutschlands. Bei der spielte der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher eine tragende Rolle. Er ist bis heute der wohl bekannteste Freidemokrat – und der gelbe Pullunder war sein Markenzeichen. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt Segschneider mit Genscher und den beiden führenden Mönchengladbacher Liberalen Karl-Heinz Laermann, ab 1994 Bundesbildungsminister, und Ruth Witteler-Koch, damals Vize-Chefin der FDP-Landtagsfraktion.

Neben seinen zahlreichen Verpflichtungen in der Politik engagierte sich Segschneider aber auch in zahlreichen Ehrenämtern. Er war von 1964 bis 1983 Präsident des Stadtsportbundes, 16 Jahre Vorsitzender der Schwimmsportvereinigung Rheydt, 25 Jahre Vorsitzender des Sozialverbandes VdK Mönchengladbach, acht Jahre im Vorstand des VdK Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und vier Jahre Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Mönchengladbach. Für sein vielfältiges Engagement wurde Hans Segschneider unter anderem das Bundesverdienstkreuz I. und II. Klasse, der Verdienstorden des Landes NRW, die Goldene Ehrennadel der Stadt und das Schöffensiegel in Gold verliehen. Bis zuletzt war sein Rat in der FDP und den Verbänden gefragt – nicht nur als Ehrenvorsitzender. Über 65 Jahre war er Mitglied seiner Partei.