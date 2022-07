Angebot für Familien in Mönchengladbach : Das neue Elternbegleitbuch ist da

Das Elternbegleitbuch soll junge Eltern unterstützen. Foto: Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Das überarbeitete Heft richtet sich an Schwangere und junge Familien. Es geht um Themen wie Wochenbettdepression, Einschulung und Kindersicherheit.

Mit der Geburt eines Kindes beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Familien – mit vielen Fragen rund um das Thema. Dabei, so sagt die Stadt, könne das Elternbegleitbuch eine Hilfe sein, denn es liefert sowohl Informationen zur Entwicklung des Kindes als auch zu Formalitäten: von der Anmeldung des Kindes nach der Geburt, über gesundheitliche, rechtliche und finanziellen Belange der Eltern, Mutterschutz, Elterngeld bis zur Elternzeit.

Die ersten Fragen stellen sich schon in der Schwangerschaft, etwa die nach einer Hebamme oder möglichen finanziellen Hilfen. Das Elternbegleitbuch, das seit nunmehr zwölf Jahren von der Fachstelle Frühe Hilfen des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie herausgegeben wird, soll Orientierung bieten.

Das Elternbegleitbuch wurde in diesem Jahr komplett neu konzipiert und überarbeitet. Ab sofort steht es sowohl in gedruckter Form als auch online zur Verfügung. Auf über 100 Seiten finden (werdende) Eltern und frischgebackene Familien mit Kindern bis sechs Jahren wichtige Informationen, Adressen und nützliche Tipps rund um das Familienleben in Mönchengladbach sowie eine Übersicht über Unterstützungsangebote.

Das Heft wurde inhaltlich erweitert um wichtige Themen wie Erste Hilfe bei möglicher Wochenbettdepression, Tipps zur Kindersicherheit und einem Fahrplan zur Einschulung. In Form einer Reportage wird der Lotsendienst an Kinder- und Jugendarztpraxen vorgestellt. Außerdem finden Eltern Hinweise zu Gruppenangeboten und Freizeitgestaltung. Die städtische Stabsstelle Presse und Kommunikation übernahm die visuelle Umsetzung und verlieh der Broschüre in enger Zusammenarbeit mit der Fachstelle Frühe Hilfen ein neues Erscheinungsbild.

Das Elternbegleitbuch ist das Herzstück des Informationspaketes, das von den Mitarbeiterinnen der Fachstelle Frühe Hilfen in den beiden Geburtskliniken der Stadt und im Rahmen von Willkommensbesuchen an die frischgebackenen Eltern in einem Beratungsgespräch rausgegeben wird. Es ist aber auch online abrufbar über stadt.mg/fruehehilfen oder kann als Print-Version bestellt werden über fruehe-hilfen@moenchengladbach.de.

„Der bunte Strauß an Angeboten der Frühen Hilfen und die sehr gute Vernetzung von Gesundheitswesen, Jugendhilfe, Sozial- und Bildungswesen durch das Mönchengladbacher Netzwerk Frühe Hilfen in der Stadt, schafft es, die Entwicklungsmöglichkeiten von Familien frühzeitig und nachhaltig zu verbessern.“, sagt Sozialdezernentin Dörte Schall.

Schwangere und Eltern können viele Angebote auch über den Familienwegweiser finden: www.fruehehilfen-online.nrw.de/moenchengladbach.suche oder sich direkt an die Fachstelle unter 02161 253514 wenden.

(RP)