Engagement in Mönchengladbach : Venner Bruderschaft sammelte fast 40.000 Euro für Soforthilfe

Fast 40.000 Euro sammelten die Mitglieder der Venner Bruderschaft. Damit unterstützen sie zwei Projekte. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Venn Zwei Projekte unterstützen die Mitglieder der Bruderschaft mit der Spende: die Drogenberatung und „Venner für Vichter“, das Flutopfern hilft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franz Josef Ungerechts

„Bruder sein ist mehr“ ist das Leitwort der sozialen Arbeit der St. Josef Bruderschaft. In diesem Jahr sagen die Venner ein besonderes „Dankeschön“, und zwar für die Spendenbereitschaft ihrer Mitglieder und für zahlreiche finanzielle Zuwendungen von Freunden, Bekannten und ihnen gewogenen Unternehmen. Das „Danke“ erfolgte am Wochenende innerhalb eines ökumenischen Gottesdienstes in der Venner Pfarrkirche mit den Zelebranten Pfarrer und Präses a.D. Horst Straßburger und Pfarrer Karl-Heinz Bassy von der evangelischen Kirchengemeinde Großheide.

Zwei Spendenaktionen hatte die Bruderschaft im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Einmal waren es fast 35.000 Euro für dringend benötigte Hilfe an Flutopfer in Stolberg-Vicht und dann für das jährliche soziale Projekt, das diesmal mit 5000 Euro an die Drogenberatung in Gladbach ging.

In jedem Jahr widmet sich die Bruderschaft einem sozialen Projekt in der Stadt. Abgesehen von der Unterstützung der Droegnhilfe wurde dem Vorstand um Präsident Jürgen Zimmermanns schnell klar, dass ein Projekt nicht ausreicht. Die Flutopfer in Vicht benötigten dringende Hilfe. Das Projekt „Venner für Vichter“ wurde zusätzlich ins Leben gerufen. Den Gedanken brachte Schützenbruder Friedhelm Winterscheidt ein, der Freunde in Vicht hat. Durch den Ort, der in der Nordeifel liegt, fließt die Vicht, die normalerweise einen Wasserstand in Knöcheltiefe aufweist. Doch mit der Wasserflut wurde aus dem Bächlein ein reißender Fluss mit einem Pegelstand von 8,60 Meter. Personen kamen zu Schaden, Häuser wurden zerstört und viele Familien hatten plötzlich Hab und Gut verloren.

Die St. Josef Bruderschaft wollte nicht tatenlos zusehen. So koordinierte Bruderschaftler Winterscheidt die Hilfsaktion; die Venner sammelten Spenden und starteten ihre Hilfsaktion. Private Engagements wurden auf die Beine gestellt und die Region mit materiellen Spenden und auch Lebensmitteln versorgt. Die Familien Christian Bihn, Heiner Terstappen, Bender und Michael Lüpertz hatten schnelle Hilfe organisiert.

Von Beginn an waren die Erwartungen nicht sehr hoch, aber sie sollten weit übertroffen werden. In den folgenden Wochen musste Kassierer Achim Loesch „Sonderschichten“ einlegen, um die eingehenden Spenden zu verbuchen. Die Spendenbereitschaft hat alles übertroffen: 35.000 Euro. Aus diesem Budget wurde direkt geholfen. Jürgen Zimmermanns: „Wir sagen Dankeschön für die Spenden.“