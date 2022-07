Dank Spenden aus Mönchengladbach : Eine rollende Intensivstation für die Ukraine

Mönchengladbach Die Spendenbereitschaft der Mönchengladbacher für das vom Krieg gebeutelte Land ist groß. Jetzt wird ein voll ausgestatteter Rettungstransportwagen in das Kriegsgebiet gebracht.

In einer gemeinschaftlichen Aktion haben der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Regionalverband Niederrhein, die städtische Feuerwehr und das Mönchengladbacher ukrainisch-deutsche Netzwerk „MG hilft der Ukraine“ einen Rettungswagen als Spende für die Ukraine organisiert. Nach der Inspektion soll das Fahrzeug noch in diesem Monat an der polnischen Grenze ukrainischen Partnern übergeben werden. „Es war an der Zeit, den erst von der Feuerwehr und dann vom ASB genutzten Rettungstransportwagen zu ersetzen“, so ASB-Geschäftsführer Maik Hell: „Wir überlegten, das Fahrzeug an einen Wiederverkäufer zu veräußern oder es einer neuen Aufgabe zuzuführen, einem zweiten Leben.“