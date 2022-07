Kleingärten in Mönchengladbach : Ein kleines Paradies mit großer Tradition

Heidrun und Tobias Aßmann mit ihrem vierjährigen Sohn Philipp. Die warmen Sommertage genießen sie am liebsten in ihrem Garten. Foto: bauch, jana (jaba)

Serie Mönchengladbach Der Kleingartenverein Windberg wurde 1915 gegründet und ist somit der älteste der Stadt. Dort trifft Tradition auf Trend: Immer mehr junge Menschen, die nachhaltig leben wollen, sind Mitglieder.

Eigentlich wollte Fred Harmes nie einen Garten besitzen. Wenn er als Kind mit knurrendem Magen von der Schule nach Hause kam, musste er seiner Mutter immer erst eine Stunde beim Unkraut jäten und Ernten helfen. „Bloß keinen Garten“, habe er sich damals fast jeden Tag gedacht. Jetzt ist der 82-Jährige seit 23 Jahren Mitglied eines Kleingartenvereins. Seine damalige Frau habe ihr überredet, sie lebten in einer Etagenwohnung ohne Garten. Er habe sich lange gewehrt, sei dann aber schwach geworden. „Seitdem liebe ich den Garten – auch das Unkraut jäten und vor allem das Ernten“, sagt er.

Harmes sitzt in einem der schönsten Gärten des KGV Windberg. Um ihn herum blühen Apfel- und Kirschbäume, Rosen und Margeriten, in seinem Hochbeet wachsen Erdbeeren und andere Nutzpflanzen und an ein Insektenhotel hat der Rentner auch gedacht. Sein Garten ist nicht nur schön, er entspricht auch den Anforderungen des Bundeskleingartengesetzes: ein Drittel Anbaufläche, ein Drittel Ziergarten, ein Drittel Erholungsfläche. Deswegen war er 2019 Stadtsieger des Gladbacher Kleingartenwettbewerbs und gehörte auch in den Jahren davor häufig zu den zehn Besten.

Das ist für die Vorsitzenden des ältesten Kleingartenvereins der Stadt nichts neues. Fast jedes Jahr räumt einer der 66 Parzellen einen Preis ab, es gab auch schon Goldmedaillen beim Bundes- und Landeswettbewerb. Das Gewinnen ist quasi Tradition beim KGV Windberg, der 1915 gegründet wurde. „Unsere Mitglieder nehmen ihre Aufgabe sehr ernst und kümmern sich um ihre Gärten“, sagt der erste Vorsitzende Thomas Dedters. Mit einer Gesamtfläche von 30.254 Quadratmetern ist die Anlage nicht allzu groß, wegen ihrer Lage nahe der Stadtmitte aber sehr gefragt. Seit Corona noch mehr als je zuvor: „Wir merken, dass das Interesse immer größer wird. Die Warteliste wird länger und länger“, sagt er.

Sind das Gewinnen gewohnt: Martina Weiland und Fred Harmes belegten in diesem Jahr Platz zwei in der Auswertung der Einzelgärten. Foto: Danina Esau

Allerdings habe er beobachten können, dass Pächter, die während der Pandemie hinzukamen, ihren Garten kaum genutzt haben, als das „normale Leben“ wieder losging. „Das ist nicht in unserem Sinne“, sagt der erste Vorsitzende, „wir suchen Mitglieder, die Zeit für den Garten haben, wissen, dass er auch Arbeit bedeutet und sich in die Gemeinschaft integrieren“. Um potenzielle Pächter besser auswählen zu können, gibt es seit einiger Zeit einen kleinen „Auswahltest“: Interessierte müssen einen Fragebogen ausfüllen und anschließend zu einem Gespräch vorbeikommen. „Wenn jemand einen 60-Stunden-Job und mehrere Kinder hat und sich dann noch um den Garten kümmern will, wissen wir schon, dass das zeitlich gar nicht hinhauen kann“, sagt er. Die Auswahlmethode hat sich bewährt, in letzter Zeit sind viele neue Gartenfreunde hinzugekommen, die genügend Zeit mitbringen. Unter ihnen sind immer mehr junge Menschen, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, oder aber auch Familien, die ihren Kindern Platz zum spielen und toben bieten möchten.

So wie Heidrun und Tobias Aßmann, die mit ihren Söhnen Florian und Phillipp im Frühling, Sommer und Herbst fast regelmäßig im Schrebergarten sind. „Wenn ich nicht herfahren kann, habe ich nach einigen Tagen Entzugserscheinungen“, sagt die 38-Jährige.

Der Kleingartenverein Windberg liegt in der Nähe der Innenstadt. Foto: GV Windberg

Für die Kinder sei der Garten ideal, weil sie lernen würden, wie die Natur funktioniere. Gemeinsam bauen sie Kartoffeln und andere Nutzpflanzen an, ernten sie, kochen dann abends gemeinsam auf einem kleinen Gaskocher. Auch sie hat der Platzmangel in der Stadt in den KGV Windberg geführt. Der vierjährige Philipp könne sich hier frei bewegen, ohne dass auf fahrende Autos oder andere Gefahren der Stadt geachtet werden muss. „Für uns ist das hier ein kleines Paradies“, sagt die Mutter.

Das findet auch Rainer Klaßen, der zweite Vorsitzende. „Ich finde es toll, dass hier so viele Kinder herumlaufen“, sagt er. Er habe hier viele heranwachsen sehen, auch seine eigene Tochter. „Wir haben tolle Erinnerungen“, sagt er.