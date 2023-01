Arbeitslose in Mönchengladbach So lief der Start des Bürgergelds beim Jobcenter Mönchengladbach

Mit dem Bürgergeld gibt es auch einige Neuerungen, nicht nur die Erhöhung des Regelsatzes etwa für Alleinstehende auf 502 Euro. In einer Karenzzeit von einem Jahr bleibt auch ein Vermögen von 40.000 Euro geschützt. Dieser Punkt hatte im Bund für heftigen Streit zwischen Ampel-Koalition und CDU gesorgt – ebenso wie Sanktionen bei Pflichtverletzungen und Meldeversäumnissen. In der Mönchengladbacher Realität aber habe dies in der Vergangenheit kaum eine Rolle gespielt, sagt Klaus Müller: „Wir haben eine Sanktionsquote von 1,5 bis zwei Prozent. In Einzelfällen wurden Sanktionen bei mangelnder Mitwirkung ausgesprochen, die auch wehgetan haben. Aber es hat hier nie auch nur annähernd eine solche Rolle gespielt wie in der politischen Diskussion“, sagt Müller.