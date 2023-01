Gastronomie in Mönchengladbach Ein neuer Burger-Laden am Alten Markt

Aus dem mexikanischen Restaurant „Benitos“ wurde „Ben’s Burger- und Cocktailbar“. Im November eröffnete Cem Akay den Laden neu. „Ich dachte mir, hier auf dem Alten Markt fehlt noch ein Burger-Angebot“, sagt der 43-Jährige, der mehr als zwei Jahrzehnte lang als Selbstständiger in der Gastronomie tätig ist. Er liebt die internationale Küche, und deshalb wird er auch weiterhin die mexikanischen Gerichte aus dem ehemaligen „Benitos“ anbieten, und das nur wenige Häuser weiter – im ehemaligen „Tapa Loca“. Cem Akay ist Chef in beiden Häusern. Und die beiden Restaurants am Alten Markt würde er nach eigenen Worten niemals freiwillig aufgeben. Für ihn ist der Standort eine „Top-Lage“.