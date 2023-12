Arbeitskreis Asyl Xanten So lief die Vorweihnachtsfeier für geflüchtete Menschen

Immer mehr Kinder in bunten Anoraks flitzen auf dem Parkplatz am Küvenkamp hin und her. Autos findet man an diesem Tag nur auf einer Hälfte des Parkplatzes. Auf der anderen brennt in der Mitte ein kleines Feuer, rote Bänke stehen in einem Kreis drum herum, auf einem Tisch dampft ein Kessel mit Kakao. Denn am Freitag, 8. Dezember, ist hier der Nikolaus gekommen. Der Arbeitskreis Asyl Xanten hat zum zweiten Mal eine Vorweihnachtsfeier mit Nikolaus-Besuch, warmen Getränken und zum ersten Mal auch einer Band veranstaltet. „Die Feier richtet sich gezielt an Geflüchtete. Wir hoffen immer, dass vor allem viele Kinder kommen“, sagt Wolfgang Schneider, Mitglied des Arbeitskreises Asyl.