Familien in Mönchengladbach Stadt sammelt Ideen zur Aufwertung von Spielplätzen

Am Mittwoch, 18. Januar, sind von 14.30 bis 16.30 Uhr Ideen zum Kinderspielplatz Hochstadenstraße-Schlossallee gefragt. Am Donnerstag, 19. Januar, sind im gleichen Zeitfenster Anregungen zum Kinderspielplatz Windmühlenweg 117 gewünscht. Und am Montag, 24. Januar, werden von 14.30 bis 16.30 Uhr Stimmen zum Kinderspielplatz an der Pauenstraße 20 gesammelt.