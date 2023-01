Mobilität in Mönchengladbach Kostenlose Fahrradboxen als mögliches Pilotprojekt

Die Fahrradgarage in Standartgröße kostet 2100 Euro. Ihre Besitzer müssen zudem pro Box und Monat eine Service-Pauschale in Höhe von 20 Euro an die Firma Paul Wolff zahlen. Dafür gehen die Einnahmen aus der Vermietung direkt an den Betreiber, der auch die Miethöhe und -staffel festlegt. Wenn fünf Boxen nebeneinander an einem Standort aufgestellt werden, können sie die Bewohner in der Nachbarschaft nach Angaben des Unternehmens auch dauerhaft mieten.