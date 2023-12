Debatte über Bürgergeld Sagen mehr Arbeitslose ihre Termine im Jobcenter ab?

Auch die Geschäftsführerin des Kölner Jobcenters, Martina Würker, zeichnet ein anderes Bild als Renzel. „Ich teile die Einschätzung, dass immer mehr Menschen mit dem Bürgergeld zurechtkommen und sich darin einrichten, ganz und gar nicht“, sagte sie. Natürlich gebe es Einzelfälle, in denen das so sei, doch die meisten wollten arbeiten und nähmen alle Gelegenheiten wahr. So erlebe sie das in Köln und Umgebung. Die Sanktionen seien auf konstant niedrigem Niveau: Im August habe die Quote bei 0,8 Prozent gelegen. Der NRW-Durchschnitt liegt bei 0,7 Prozent, im Jahr 2019 betrug er noch 2,6 Prozent.