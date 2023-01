Helfer und Retter in Mönchengladbach An die Grenzen des Ehrenamts gestoßen

Das Mönchengladbacher Rote Kreuz kann auch Talkshow: Sein Eckart von Hirschhausen heißt René Hartmann. Der Beauftragte für den Katastrophenschutz moderierte beim Neujahrsempfang des DRK-Kreisverbandes eine Gesprächsrunde als ungewöhnliche Einlage. Das Thema der Experten: die letzten drei turbulenten Jahre für die Helfer und Retter. Denn das Gladbacher DRK hat sich unter anderem in der Flutkatastrophe an der Ahr, der Pandemie vor allem im Impfzentrum und der Flüchtlingshilfe zuletzt für die Ukrainer vielfältig für Mitmenschen in Not engagiert. Dabei sei das Ehrenamt an seine Grenzen gestoßen, sagte Geschäftsführer Mike Boochs. Die Arbeitgeber hätten die unerwartet langen Abwesenheiten ihrer Mitarbeiter irgendwann nicht mehr mitgetragen. Deshalb habe das DRK seinen hauptamtlichen Strang in kurzer Zeit von 125 auf 175 Mitarbeiter ausbauen müssen, um weiterhin leistungsfähig zu bleiben.