Fitness in Mönchengladbach Sportprogramm „Runter von der Couch“ startet im März

„Runter von der Couch – mach Dich fit“: Unter diesem Motto möchte der Verein Fit und gesund MG sich auch 2022 wieder an die Menschen in Mönchengladbach und der Umgebung wenden. In den vergangenen Jahren lief das Projekt nach Angaben des Vereins sehr erfolgreich, sodass die Entscheidung für eine Fortsetzung schnell getroffen war.