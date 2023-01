Bauprojekt in Mönchengladbach So wird die Bettrather Straße an die neue Brücke angeschlossen

Im Frühling sollen der Abbruch und Neubau der Brücke Bettrather Straße beginnen. 5,43 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. Der Zeitplan und Bauablauf stehen. Jetzt geht es an Detailfragen. So beschäftigt sich die Bezirksvertretung (BV) Nord derzeit mit dem „straßenbaulichen Anschluss“ der Bettrather Straße an den Brückenneubau. In der Sitzung am Mittwoch, 18. Januar, sollen die Politiker die Planung zur Kenntnis nehmen und die Umsetzung empfehlen.