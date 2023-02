Wechsel bei der Stadt Mönchengladbach Sarah Günther ist die neue Gleichstellungsbeauftragte

Sarah Günther hat nach ihrem Studium der Germanistik und Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf seit 2013 das Sprachförderprojekt „Minze“ der Stadt geleitet und ist nach eigenen Worten bereits in dieser Zeit immer wieder mit dem Thema Gleichstellung und Chancengleichheit in Berührung gekommen. „Die Gleichstellung der Geschlechter ist im Grundgesetz verankert, jedoch wird diese nicht überall gelebt“, sagt sie. Und: „Traditionelle Rollenbilder sind nur scheinbar aufgebrochen worden. Schaut man genauer hin, stellt man fest, dass die überwiegende Anzahl der Teilzeitbeschäftigten weiblich ist.“ Die sei auch in der Stadtverwaltung Mönchengladbach so. „Umgekehrt sind die meisten Führungspositionen männlich besetzt. Das hat Auswirkungen auf Themen wie Altersarmut, Überlastung durch Familie und Beruf sowie Abhängigkeiten in Beziehungen.“ So wird Sarah Günther ein Mentoringprogramm innerhalb der Stadtverwaltung begleiten, das Frauen beim beruflichen Aufstieg unterstützen soll.