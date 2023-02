Spendenlauf in Mönchengladbach „Pfifferlinge“ und „Wilde Hummeln“ laufen für den guten Zweck

Und so kam es auch: Im Januar besuchten die Kita-Kinder die Regenbogenschule. Dort übergaben die Familie Pöppinghaus von den „Wilden Hummeln“ und Kita-Leiter Boris Tüscher die stolze Summe von 1186 Euro an die Betreuer rund um Gabi Brülls. Ein großes Dankeschön ging dabei an die Elternschaft beider Waldkindergärten für diese großzügigen Spenden und natürlich an die Kinder für ihr Engagement.