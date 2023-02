„Stunde der Wintervögel 2023“ in Mönchengladbach Spatz verdrängt Kohlmeise vom ersten Platz

Der Haussperling ist der am häufigsten beobachtete Vogel in der Vitusstadt. Das geht aus den Ergebnissen der „Stunde der Wintervögel 2023“ hervor. Der Naturschutzbund Nabu hatte zu der bundesweiten Mitmachaktion aufgerufen. In Mönchengladbach sind dem 256 Personen gefolgt und haben an 147 Stellen Piepmatze gezählt. Diese zehn Vögel kommen den Beobachtungen zufolge am häufigsten vor: