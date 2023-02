Projekt in Mönchengladbach vorgestellt Wie Unternehmen im Strukturwandel Netzwerke knüpfen sollen

Der Tagebau prägt seit Jahrzehnten das Leben in der Region rund um Mönchengladbach. Das gilt nicht nur für die Landschaft, in die große Löcher gerissen wurden, sondern auch für die lokale Wirtschaftswelt. Inzwischen ist klar, wann die Bagger in der Region endgültig stillstehen werden: Der Braunkohleausstieg im Jahr 2030 in NRW ist beschlossene Sache – acht Jahre früher als ursprünglich geplant. „Das ist grundsätzlich natürlich gut, aber bedeutet auch, dass uns in der Region nicht mehr viel Zeit bleibt“, betonte David Bongartz von der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach bei der Vorstellung des Projektes „Innovation Valley Garzweiler“. „Es müssen jetzt für Unternehmen die Grundlagen geschaffen werden, damit sie die Chancen, die der Strukturwandel mitbringt, auch nutzen können.“