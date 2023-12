Spielautomaten und „Schönheitstänze“ Das verdient Mönchengladbach mit der Vergnügungssteuer

Obwohl Mönchengladbach die Steuer speziell für Tanzveranstaltungen schon seit zwei Jahrzehnten nicht mehr erhebt, sorgt die Vergnügungssteuer dennoch für Einnahmen in Millionenhöhe in der Stadtkasse. Die Verwaltung rechnet in diesem und im kommenden Jahr mit Vergnügungssteuereinnahmen in Höhe von etwa vier Millionen Euro. Auf einige Freizeitaktivitäten wird die Steuer weiterhin erhoben. Aus der Vergnügungssteuersatzung der Stadt geht hervor, dass dazu „Schönheitstänze“ gehören. Gemeint sind damit „Striptease, Peepshows, Tabledances“ und „Darbietungen ähnlicher Art“. Auch Erotikmessen gehören demnach dazu, genau wie Vorführungen von pornografischen Filmen und Bildern.