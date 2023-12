Versorgungslücken in Mönchengladbach Auch Weihnachten bleiben Medikamente knapp

Die größte Schuld sieht er in Deutschland bei den Krankenkassen und ihren überhöhten Rabatten bei Importen von Medikamenten aus etwa China oder Indien. Die Grundstoffe für die Präparate werden in China hergestellt. „Und da tat sich während der Corona-Pandemie in der Produktion nichts“, erinnert sich Pilz. Von China gehen die Grundstoffe nach Indien, wo sie in Tablettenform gepresst werden. „Indien liefert nicht nach Europa, wenn man die Medikamente für die eigenen Leute benötigt“, so der Apotheker.