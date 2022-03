Stadt Mönchengladbach soll prüfen : „Smarte“ Poller gegen illegalen Verkehr?

Mönchengladbach Dass immer noch einige Autofahrer verbotswidrig durch die Rheydter Fußgängerzone fahren, stört auch Politiker. Nun soll sich die Stadt erneut Gedanken über Maßnahmen machen.

Sie sind mannshoch, schlank, weiß-rot geringelt – und nach Ansicht der CDU ziemlich nutzlos: die Pfosten, die seit einigen Monaten Autos die Fahrt durch die komplette Rheydter Fußgängerzone ungefähr in der Mitte, in Höhe der Wilhelm-Strater-Straße, versperren. Aufgestellt wurden die Stangen, weil sich Autofahrer immer häufiger um die Fahrverbote auf diesem Abschnitt der Hauptstraße nicht scherten und – insbesondere abends – auch dort parkten. Da die Stangen das bislang nicht gänzlich verhindert haben, soll die Stadtverwaltung nun überlegen, ob und zu welchen Kosten mit „smarten“, weil versenkbaren, Pollern das Problem wirkungsvoller gelöst werden könnte.

Diesen Auftrag hat die Bezirksvertretung Süd jetzt der Stadtverwaltung erteilt – auf Antrag der Ampel-Kooperation aus SPD, Grünen und FDP. Die hatte dem ersten Konzept Stadtverwaltung in Form der rot-weißen statischen Poller zugestimmt. Die Kosten in Höhe von rund 1800 Euro seien gering, die Sache also einen Versuch wert, lautete die Begründung. „Wenn sich nach einem Jahr herausstellt, dass das nichts gebracht hat, ist das flott zu revidieren, ohne dass der Stadt-Haushalt in die Knie gegangen ist“, sagte Bezirksvorsteher Ulrich Elsen (SPD) damals. Die CDU hingegen hielt diese Maßnahme für „Augenwischerei“, weil wahrscheinlich wirkungslos. Sie plädierte für verstärkte Verkehrskontrollen.